Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ahiren duyurduğu Batı Şeria’da ilave yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planının resmen onaylanması, bu ülkenin hukuk tanımaz, mütecaviz politikalarının son örneğidir. Bu adımla birlikte, işgal altındaki Filistin topraklarında sadece 2020 yılında inşa edileceği duyurulan yasa dışı yerleşim birimlerinin sayısı 12 bini geçmiştir. İsrail’in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeye ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.