Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Ermenistan’daki ifadeleri hakkındaki soruya, “Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ermenistan ziyaretinde ülkemiz hakkında sarf ettiği sözler ve iddialar, Yunanistan’ın Türkiye’yle ilişkilerinde iyi komşuluk, diyalog ve işbirliği yerine gerginlik ve tırmandırma politikasını tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Bu iddialar tarihi gerçeklerin üstünü kapatamayacaktır. Yunanistan’ın Anadolu’da yaptığı mezalimi ve bunun için tazminat ödemeye mahkûm olduğunu unutmaması, tarihi doğru okuması, ‘megali idea’dan ve Türk düşmanlığından vazgeçmesi gerekir. Bölgemizdeki tüm sorunların çözümünün ortak paydası Türkiye, sorunların yaratanı veya yaratanların destekçisi Yunanistan’dır. Suriye’de zalim Esad rejimini, Libya’da darbeci Hafter’i, Yukarı Karabağ’da işgalci Ermenistan’ı destekleyen, Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren PKK, PYD, FETÖ dâhil tüm terör örgütlerine kapılarını açan, Ege’yi göçmenlerin mezarı haline getiren, Ege ve Akdeniz’de yayılmacı politikalar izleyen Yunanistan’dır. Yunanistan Dışişleri Bakanının, Yukarı Karabağ ve çevreleyen yedi bölgede kimin işgalci, kimin mağdur olduğunu da ayırt etmesi ve uluslararası toplumu, Ermenistan’ın, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz çekilmesine hükmeden BM Güvenlik Konseyi Kararlarına rağmen 28 yıldır süren yasadışı işgalini kınamaya da davet etmesi gerekir. Yunanistan bu politikaları terk etmeli, Türkiye’yi, bölgenin ve dünyanın gerçeklerini iyi okumalıdır” cevabını verdi.