Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB açıklamasında şunları kaydetti: “Ermenistan’da PKK/YPG’lilerin varlığına ilave olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir korgeneralinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleri, PKK/YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgileri mevcuttur. Bölgede barış ve istikrar için Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan, meşru müdafaa hakkı kapsamında kendi halkını ve toprak bütünlüğünü korumak ve vatan topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak maksadıyla kendi topraklarında başlattığı harekâtı başarıyla sürdürmektedir.”