Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın sosyal medya paylaşımı sonrası tartışmalar devam ederken, AK Parti’li ve MHP’li isimler hem Yıldırım’ın istifa etmesi gerektiğini hem de AYM’nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Gazetemize konuşan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM’nin yeni hükümet sistemine göre yapısının değiştirilmesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. Yıldız “Anayasa mahkemesinin görevlerinin tekrar belirlenmesi ve muğlaklıkların giderilmesi lazım. Bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bu konuda şu an hazırlık içindeyiz ve kanun teklifi hâline gelmiş hazırlıklar yapıyoruz. Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı bunu değiştirmeye yetmeyeceği için bu diğer partililerle iş birliği içinde yapılabilir” dedi.

YILDIRIM’A İSTİFA ÇAĞRISI

AYM Üyesi Engin Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Işıklar yanıyor” paylaşımını hatırlatan Yıldız “10 yıldır AYM’de yargıçlık yapan, başkan vekilliği yapan birinin, AYM’nin ‘hak ihlali’ kararına, yerel mahkemenin ‘yerinde denetimi yapamaz’ kararından sonra, ‘Işıklar yanıyor’ sloganı atması, Türk Milleti’nin gönlünde ve aklında çok kötü çağrışımlar yapmıştır. ‘Işıklar yanıyor’ bir darbe sloganıdır. İkinci slogan da ‘genç subaylar rahatsız’dır. Bunlar söylendikten sonra Türkiye’de demokrasi, öyle ya da böyle katledilmiştir. Ben bunu, bir duygunun dışa vurumu olarak görüyorum. Anayasa mahkemesi kararlarının, bundan sonra tartışma konusu yapılmaması için bu üyenin istifasını vermesi gerekir” diye konuştu.

OYLAMA SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Feti Yıldız, “kabul” ya da “ret” kararlarının ardından toplumda tartışmalara neden olmamak için, kararların gerekçesiyle birlikte aynı anda açıklanması gerektiğine dikkat çekti. Yıldız, “Şu anda AYM’de bazı kararlarda, 8 karşı oy, 8 kabul oy çıktığında başkanın oyu kararı belirliyor. Üye sayısı 15’e düştükten sonra bu ortadan kalkacaktır. Kararların oyçokluğuyla değil, nitelikli çoğunlukla alınması lazım. AYM, diğer kanunları hem şekil hem içerik yönünden denetlerken kendini Meclis’in yerine koymamalı. Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar aldığı kararların hukukla, hakla bir alakası yok. ‘Özgürlükçü kararlar alıyorum’ görüntüsü vermek için devletin, hukukun işleyişine aykırı kararlar veriliyor” dedi.

BERBEROĞLU KARARINA TEPKİ

Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da hem AYM’nin Enis Berberoğlu kararını hem de Engin Yıldırım’ın paylaşımını değerlendirdi. Özkaya şunları söyledi: Anayasanın geçici 20. maddesiyle ilgili hüküm açıktı. Enis Berberoğlu, bu hükme göre yargılandı. Yeniden seçilmiş olması, Yargıtay’ın belirttiği yeniden dokunulmazlığı kazandırmaz.

AYM üyesinin bu süreçlerle ilgili geçmişteki darbe çağrışımlarını yapacak şekilde paylaşım yapması ise son derece talihsiz, Anayasa Mahkemesi üyeliği vakar ve saygınlığıyla bağdaşmayan bir davranış olarak görüyorum. Bu kişi mutlaka mahkeme üyeliğinden çekilmelidir. Bu haliyle tartışmalar hiç bitmez ve Yüksek Mahkemenin saygınlığı zarar görür. Bunu da takdir edecek Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleridir.