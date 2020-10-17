Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Gence şehrine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenler uğurlanıyor. Her kesimden Ermenistan'a tepkiler yağarken HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, saldırı sonrası Azerbaycan’ı suçlayan bir açıklama yaptı. “Azerbaycan da sivilleri hedef alıyor” diyen Paylan şunları söyledi: Karabağ’da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! Ateşkesi sağlayamadığımız sürece, iki halk birbirine kıyarak, beraberce kaybetmeye devam edecek.