Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Gence şehrine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenler uğurlanıyor. Her kesimden Ermenistan'a tepkiler yağarken HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, saldırı sonrası Azerbaycan’ı suçlayan bir açıklama yaptı. “Azerbaycan da sivilleri hedef alıyor” diyen Paylan şunları söyledi: Karabağ’da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! Ateşkesi sağlayamadığımız sürece, iki halk birbirine kıyarak, beraberce kaybetmeye devam edecek.
PKK destekli Ermenistan'a sahip çıktı! HDP’li isimden çirkin iftira
17.10.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, saldırı sonrası Azerbaycan’ı suçlayan bir açıklama yaptı.
Etiketler : Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan,hdp,azerbaycan,
739646 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739646.aspx
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