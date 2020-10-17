Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün akşam hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın (51) ne zaman defnedileceği belli oldu. Markar Esayan için perşembe günü saat 14.00’de Kumkapı’daki ana kilisede pandemi koşulları nedeniyle yalnızca protokolün ve aile üyelerinin katılacağı bir dini tören yapılacak. Yaklaşık 110 kişilik kiliseye 50 kişi alınacak. Kumkapı'da törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törenin ardından Esayan’ın naaşı Şişli’deki Ermeni Kabristanı’nda toprağa verilecek. Öte yandan ailesinin isteği üzerine resmî devlet töreni yapılmayacak.