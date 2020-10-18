Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nde çalışanlara teşekkür mesajı yayımladı. Bakan Dönmez, “Teşekkürler, bu müjdenin mimarlarına... Teşekkürler, gece gündüz mesai harcayan uzmanlarımıza ve mühendislerimize... Teşekkürler, dünyaya deniz sondajcılığında Türk mühendisliğinin gücünü gösterenlere...” paylaşımında bulundu.
Bakan Dönmez’den Fatih Sondaj Gemisi’nde çalışanlara teşekkür mesajı
18.10.2020 - 00:15 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nde çalışanlara “Teşekkürler, gece gündüz mesai harcayan uzmanlarımıza ve mühendislerimize...” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,Fatih Sondaj Gemisi'nde çalışanlara teşekkür mesajı,
739760 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739760.aspx
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