Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, dün Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosikletle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı
18.10.2020 - 18:27 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,Mehmet Tekcan,şehit,
739906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739906.aspx
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