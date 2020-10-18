Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, dün Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosikletle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine taziye dileklerini iletti. 