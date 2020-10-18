Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter paylaşımında "Yüreğimiz toplu vurduğu müddetçe, her türlü tefrikayı bünyemizden uzak tuttuğumuz sürece, Allah'ın izniyle bu ülkenin yükselişinin, bu milletin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu
18.10.2020 - 20:25 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin yükselişinin engellenemeyeceğini kaydetti.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,
739929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739929.aspx
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