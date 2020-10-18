Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti. TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum.”