TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti. TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum.”
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar’ı tebrik etti
18.10.2020 - 20:48 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti.
TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti. TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şöyle:
Etiketler : kktc,şentop,tebrik,
739934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739934.aspx
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