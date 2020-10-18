Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için tebrik paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.”