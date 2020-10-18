İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için tebrik paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.”
Vali Yerlikaya’dan Ersin Tatar için tebrik paylaşımı
18.10.2020 - 21:32 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için tebrik paylaşımında bulundu.
Etiketler : vali yerlikaya,ersin tatar,
739939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739939.aspx
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