Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir hasta olduğu bilinen gazeteci yazar Bekir Coşkun'un öldüğü öğrenildi. 76 yaşındaki Coşkun kanser tedavisi görüyordu. Ömrü boyunca mütedeyyin kesimi aşağılayan, Erdoğan ve ona oy verenlere ağır hakaretler eden Coşkun, “Göbeğini kaşıyan adam” tabiriyle Türk halkını yerden yere vurmuştu.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1974’te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978’de Günaydın Gazetesi'ne geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy’dü. 1987’de Sabah Gazetesi'nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993'te Hürriyet Gazetesinde geçti.

Şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır. TRT'de yayımlanan "Pako’ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alınmıştır. Bekir Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinden itibaren Cumhuriyet Gazetesinde Onuncu Köy köşesinde yazılarına devam ediyordu.