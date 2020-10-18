Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.