Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
18.10.2020 - 23:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 23:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.
Etiketler : nuri pakdil,recep tayyip erdoğan,
739954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739954.aspx
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