Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gine Cumhuriyeti’nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükûnet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı: Gine Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri memnuniyet verici
19.10.2020 - 18:30 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, “Gine Cumhuriyeti’nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükûnet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Gine Cumhuriyeti,Cumhurbaşkanlığı seçimleri,
740135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740135.aspx
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