MSB:"Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
20.10.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Etiketler : msb,
740271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740271.aspx
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