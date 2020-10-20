Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 445’e yükseldi. Bugün toplam 116 bin 565 test yapılırken, bin 894 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 351 bin 413 oldu. Bugün iyileşen bin 512 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 306 bin 939'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 545 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen bin 894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bin 545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin” ifadelerine yer verdi.