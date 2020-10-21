Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Özdağ’ın bu iddialarına “Sayın Buğra Kavuncu bugün Sayın Ümit Özdağ'ın sözlerini, iddialarını, sizin deyiminizle imalarını ispatlayabilmesi için bir imkân sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz” diye cevap verdi. Akşener ayrıca, Özdağ’ın ‘İyi Parti HDP ile yakınlaşıyor’ iddiasına da “O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen...” dedi.

5 KİŞİ GRUBA KATILMADI

İyi Parti'de kurultay sonrası başlayan parti içi hesaplaşma FETÖ restleşmesine döndü. Özdağ’ın açıklamasının ardından “Bu olaydan sonra birlik ve beraberlik mesajı vermemiz lazım. Bütün milletvekilleri grup toplantısına katılmak zorundadır” talimatına rağmen dün İyi Parti’nin grup toplantısına Feridun Bahşi, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz ve İsmail Koncuk gibi isimler katılmadı.

Parti kulislerinde, Ümit Özdağ’ın ihracı da konuşuluyor. Öte yandan, 39 il ve ilçe başkanının Ümit Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi için imza toplayacağı ifade ediliyor. Yine, bazı milletvekilleri de Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini dile getiriyor. Milletvekillerinin bu taleplerini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilettiği belirtiliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da sosyal medya hesabından Ümit Özdağ’ın sözlerine yönelik “İyi Parti’de kim FETÖ’cü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce ‘İyi Parti bir operasyon için kuruldu. Seçimden sonra dağılma süreci başlayacak’ demiştik. Partisine küsen Genel Başkan, milletvekili istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, grup bile kuramayacaklar!” dedi.