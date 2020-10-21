Hatay Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen terörist, halen yurt dışında kaçak olan BDP eski Genel Başkanı, 24. Dönem  HDP Muş Milletvekili  Demir Çelik’in “gri” kategoride aranan oğlu  Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.