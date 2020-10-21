Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komedyen Cem Yılmaz, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla düzenlenecek organizasyonda para almadan yer alacağını Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Koca'ya çağrıda bulunan Yılmaz'a cevap gecikmedi. Bir süre sonra Twitter'dan bir mesaj daha atan Cem Yılmaz, olumlu karşılık aldığını açıkladı.

Cem Yılmaz'ın mesajları şöyle:

- Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.

- Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu.