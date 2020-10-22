Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz.