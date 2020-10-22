Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan bildiriyi reddediyoruz
22.10.2020 - 08:26 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 08:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,
740735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740735.aspx
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