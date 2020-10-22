Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa, bu inlere girildi, bu inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar,"Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor"
22.10.2020 - 10:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa, bu inlere girildi, bu inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor" dedi.
Etiketler : milli Savunma Bakanı Akar,
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