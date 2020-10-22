Bakan Kurum:"Millet Bahçelerimizi inşa ediyoruz. 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz."
Bakan Kurum: Millet Bahçelerimizi inşa ediyoruz
22.10.2020 - 11:31 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kurum:"Millet Bahçelerimizi inşa ediyoruz. 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz."
Etiketler : Bakan Kurum:,
740802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740802.aspx
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