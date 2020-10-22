Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun durumu hakkında Kastamonu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Galip Vidinlioğlu 21 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giderek gerekli tetkiklerini yaptırmıştır. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Ertan Şahbat tarafından gerçekleştirilen muayene sonrası safra kesesinde iltihap tespit edilmiştir. Sayın Başkanımız hastaneye tedbir amaçlı yatırılmıştır ve tedavisi burada sürmektedir. Sayın Başkanımızın sağlık durumu gayet iyidir. Kendisinin hepinize selamları vardır.”

Ayrıca belediye personellerinden bazılarında test sonucunun pozitif çıkması ile ilgili de yapılan açıklamada, “Diğer taraftan Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası’nda görev yapan KASKİ personellerimizden bir çalışma arkadaşımızda Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Arkadaşımızın durumu iyidir ve evinde karantinadadır. Bu duruma bağlı olarak 7 çalışma arkadaşımız ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alınmıştır” denildi.