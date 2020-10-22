Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız "Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, uçuş denemesini ünlü İslam alimi El Cezeri'nin dünyanın ilk robotlarını yaptığı Amida Höyük'te gerçekleştirilebilir" önerisinde bulundu.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan bu talebe olumlu cevap geldi.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Testlerde biraz daha yol alalım... Cezeri'nin hatırasını, yaşadığı toprakların ev sahipliğinde yad etmekten şeref duyarız... Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerine yer verdi.

Ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Twitter'dan, "Diyarbakır hazır, heyecanla bekliyor. Cezeri denemelerinin Diyarbakır'ımızda yapılmasından onur duyarız. İki gururu bir arada yaşamak isteriz" mesajını paylaştı.

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri", 15 Eylül'de ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlamıştı.