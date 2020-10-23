Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin, 15 Eylül'de ilk uçuş testleri başarıyla tamamlandı.

Ünlü İslam alimi El Cezeri'nin adı verilen uçan arabanın uçuş denemelerinin, Cezeri'nin bilimsel çalışmalarını yürüttüğü Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yer alan ve "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te yapılması önerisinin ardından Şırnak da uçuş denemelerine talip oldu.

Vali Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uçan araba Cezeri'ye İsmail Ebul İz El-Cezeri'nin doğduğu, yaşadığı ve bağrında türbesinin yer aldığı memleketi Şırnak Cizre'de ilk uçuşu yapmak çok yakışır. Ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

Cizre TSO Başkanı Sevinç de "Cezeri"nin uçuş denemelerinin El-Cezeri'nin memleketi Cizre ilçesinde yapılması için Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a davette bulundu.

Sevinç, sibernetik alanının kurucusu kabul edilen, fizikçi, robot ustası bilim insanı ve lakabını yaşadığı ilçeden alan İsmail Ebul iz El- Cezeri’nin isminin verildiği "Cezeri" için ilk uçuş denemelerinin Cizre ilçesinde yapılmasından büyük onur duyacaklarını aktardı.

- Diyarbakır da talepte bulunmuştu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, dün Twitter hesabından, "Diyarbakır hazır, heyecanla bekliyor. Cezeri denemelerinin Diyarbakır'ımızda yapılmasından onur duyarız. İki gururu bir arada yaşamak isteriz." mesajını paylaşmış, "Cezeri"nin "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te uçuş denemesi yapması talebine, Bayraktar'dan da destek mesajı gelmişti.