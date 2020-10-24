Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğraf, İstanbul’un Avrupa yakasındaki en büyük outlet alışveriş merkezi 212 AVM’nin otoparkından...

Güneşli Basın Ekspres yolu üzerinde bulunun ve hafta sonu binlerce kişiyi ağırlayan AVM’nin mescidi pandemi gerekçe gösterilerek aylar önce kapatıldı.

Vatandaşlar otoparka karton sererek namaz kıldı. Ziyaretçiler civardaki diğer merkezlerin mescidlerinin bakımlı ve ibadete açık olduğu halde 212 AVM’nin kapatmasına anlam veremediklerini belirterek tepki gösterdi.

AVM’nin Bodrum katındaki mescidin havalandırma sisteminin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından denetlemede uygun bulunmadığı, bunun üzerine kapatıldığı öğrenildi.

SIKINTI BİR TEK BURADA DEĞİL

İkinci katta olan mescidin mağazalara yer açmak için bodrum kata taşındığı belirlendi.

Mescidin havalandırma sisteminin aylardır tamir edilememesi “AVM yönetimi bahane mi buldu” sorusunu akıllara getirdi.

Esenyurt’taki Marmara Park AVM’de de benzer problemin yaşandığı, bodrum kattaki mescidin kapatıldığı öğrenildi,