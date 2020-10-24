Fotoğraf, İstanbul’un Avrupa yakasındaki en büyük outlet alışveriş merkezi 212 AVM’nin otoparkından...
Güneşli Basın Ekspres yolu üzerinde bulunun ve hafta sonu binlerce kişiyi ağırlayan AVM’nin mescidi pandemi gerekçe gösterilerek aylar önce kapatıldı.
Vatandaşlar otoparka karton sererek namaz kıldı. Ziyaretçiler civardaki diğer merkezlerin mescidlerinin bakımlı ve ibadete açık olduğu halde 212 AVM’nin kapatmasına anlam veremediklerini belirterek tepki gösterdi.
AVM’nin Bodrum katındaki mescidin havalandırma sisteminin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından denetlemede uygun bulunmadığı, bunun üzerine kapatıldığı öğrenildi.
SIKINTI BİR TEK BURADA DEĞİL
İkinci katta olan mescidin mağazalara yer açmak için bodrum kata taşındığı belirlendi.
Mescidin havalandırma sisteminin aylardır tamir edilememesi “AVM yönetimi bahane mi buldu” sorusunu akıllara getirdi.
Esenyurt’taki Marmara Park AVM’de de benzer problemin yaşandığı, bodrum kattaki mescidin kapatıldığı öğrenildi,
AVM'ler yer bulamadı, otoparklar mescit oldu
Bazı AVM'ler pandemiyi gerekçe göstererek mescidleri kapattı. Vatandaş namazını otoparkta karton sererek kılıyor.
Fotoğraf, İstanbul’un Avrupa yakasındaki en büyük outlet alışveriş merkezi 212 AVM’nin otoparkından...
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