Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesine yer verildi.