Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı Pakistan'a ihraç edilen 4 MİLGEM Korvet Projesi, planlandığı şekilde devam ediyor.

Yerli savunma sanayisinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında MİLGEM korvetlerinin üçüncüsü için Karaçi Tersanesi'nde tören düzenlendi.

Tersane Komutanının projeye ilişkin bilgi verdiği törende konuşan Akar, Pakistan Silahlı Kuvvetleri için projenin bir aşamasının daha hayata geçirildiği günde dost ve kardeş Pakistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin, devletler arasındaki sıradan ilişkilere hiç benzemeyen kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Akar, iki ülke arasında tarihi, köklü, kadim dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu vurguladı.

Her alanda yakın iş birliği içerisinde hareket eden Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin, mükemmel ve örnek bir seviyede olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Pakistan halkının Milli Mücadelemiz sırasında bizlere verdiği destek gönlümüzde ve zihinlerimizde silinmez bir yer edinmiştir. Türk milletini yalnız bırakmayan, kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olduğumuz Pakistanlı kardeşlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Bugün de aynı şekilde Azerbaycan Türkü'nün yanında olduğunuzu görmek, bizler için çok anlamlı ve kıymetlidir. Türkiye de Pakistan'ın haklı davası Keşmir konusunda her zaman Pakistanlı kardeşlerinin yanında oldu, bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir."

"Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan…"

Bölgenin ve İslam coğrafyasının zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Hulusi Akar, şöyle konuştu:

"Sırf Müslüman olduğu için İslam coğrafyasında yaşanan insani trajediler görmezden geliniyor, insan hakları konusunda ikiyüzlü bir tutum sergileniyor. Etrafımızın kriz alanlarıyla çevrildiği böyle hassas bir süreçte, tarih ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk büyük. Bu sorumluluk gereği Pakistan ve Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki insani trajedileri görmezden gelmedi. Şu anda Azerbaycan'da yaşanan gelişmeler karşısında bazı ülkeler gibi kör, sağır ve dilsiz olmadı. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenistan işgalindeki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz.

Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, işlediği suçların hesabını Azerbaycan ordusu önünde verdiği gibi, tarih ve uluslararası hukuk önünde mutlaka verecektir. Uluslararası mekanizmalar da Ermenistan'ın daha fazla sivil masum insan katletmemesinin, artık kalıcı barış, huzur ve istikrarın Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacağını anlamalıdır. Bu duyguları paylaşan ve haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olan Pakistan halkına, buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

"Ülkelerimiz adına büyük ve önemli bir kazanım"

Tüm yaşananların İslam coğrafyasının güçlü, bir ve beraber olmaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Akar, güçlü savunma sanayisine, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olunmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik, teşvik ve destekleriyle başta savunma sanayii olmak üzere hemen her alanda Türkiye'nin önemli atılımlar yaptığını, büyük başarılar elde ettiğini bildiren Akar, savunma alanında yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'lerin üzerine çıktığı bilgisini verdi.

Akar, Türk savunma sanayi şirketlerinin uluslararası pazarda adından sıkça söz ettirdiğini, dünyanın önde gelen ilk 100 savunma kuruluşu arasında 7 Türk firmasının yer aldığını ifade ederek, "Tasarımdan üretime savunma sanayimizin elde ettiği tecrübeyi Pakistanlı kardeşlerimizle paylaşmak, ülkelerimiz adına büyük ve önemli bir kazanım olacaktır." dedi.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine üstün bir hareket kabiliyeti kazandırdığını aktaran Bakan Akar, son teknoloji ürünü MİLGEM gemilerinin de aynı şekilde Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacağına yönelik değerlendirmesini paylaştı.

Böyle büyük bir projenin, Kovid-19 salgınının tüm olumsuz etkilerine rağmen "en düşük maliyet", "en yüksek kalite" ve "en kısa zaman" prensibiyle planlanan zamanda gerçekleştirilmesinin, ortak proje yönetim kabiliyeti, iş disiplini ve kararlılığı göstermesi açısından önemli olduğunu belirten Akar, "Gemilerimizin dost ve kardeş Pakistan halkına, Pakistan Silahlı Kuvvetlerine bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini Pakistanlı denizcilere yönelik "Denizleriniz sakin, pruvanız neta; yolunuz bahtınız açık olsun." sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların sonunda gemi, Akar ve Khan'ın düğmeye basmasının ardından kızağa konuldu. Okunan duanın ardından bakanlar Akar ve Khan sertifikaları imzaladı ve hatıra fotoğrafı çekimine katıldı.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün de katıldı.

Öte yandan Bakan Akar, tören öncesinde Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile baş başa görüştü.

Görüşmede başta savunma sanayi iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.