Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danıştay üyesi Muharrem Özkaya bu çerçevede Twitter'dan "hesabımı kapatayım mı kapatmayayım mı" anketi yaptı.



Takipçilerinin yüzde 38'i, kapatmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.



Özkaya "En az 300 oy kullanılması halinde sonucuna uyacağım. Yüksek mahkeme üyesibir hakim bu Twitter hesabımı sizce ne yapayım" diye sordu.



Özkaya "a-Hemen kapatın b-Aynen devam edin c-Yargı ile sınırlı devam" şeklinde üç seçenek sundu.



Takipçilerinin yüzde %38,6'sı devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Yüzde %35,2'si hemen kapatmasını istedi. Yüzde 26,2'si de yargı ile sınırlı kalması yönünde devam etmesi gerektiği yönünde oy kullandı.



Murahhem Özkaya "Sosyal medyadaki anketler hakkında da bize kazandırdığı deneyim: Her 300 - 500 oyda verilen oranlar aynı iken; 3 günde kullanılan oy kadar 45 dakikada organize oy kullanıldı" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.