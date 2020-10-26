Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği İslam düşmanlığı, Avrupa'ya yayılıyor. İslam dünyası, kendilerini 'demokrasi beşiği' olarak nitelendirilen ancak her geçen yıl ırkçılık lağımına batan Batı'yı hayretler içinde izliyor.

Peygamber Efendimizin sözde karikatürlerini kamu binalarına yansıtacak, camilere saldıracak, helal gıda ürünlerini market raflarından indirmeyi düşünecek kadar çıldırmışlık fotoğrafı sergileyen Fransa'ya İslam dünyasının ilk tepkisi boykot oldu.

Türkiye'den Katar'a, Fas'tan Kuveyt'e kadar birçok ülkede, Fransız mallarının satışının durdurulması istendi. Bu çerçevede en yüksek perdeden çağrı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı, halkına Fransız ürünlerini satın almamasını istedi.



O SORUYU ONLAR DA MERAK EDİYOR

Pekiyi, bu boykot kararı ticari ilişkileri ne kadar etkiler? İslam dünyasından gelen ses, Paris'i sallamaya yeter mi?

Aslında bu sorunun cevabını Fransızlar da merak ediyor.

Erdoğan'ın çağrısını manşetine taşıyan Le Figaro, Fransa ile İslam ülkelerinin ticaretlerini mukayese etti.

Gazete "Boykot başarılı olursa, zararımız ne kadar olur" diye araştırma yaptı.

HEDEF GIDA SEKTÖRÜ

Le Figaro'ya göre boykotun hedefi şimdilik Fransız gıda sektörü. Fransa'nın tarım-gıda sektöründeki ihracatı 2019'da 48,8 milyar avroyu buldu. Bunun 1,3 milyarı yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapıldı. Ülkenin 2019 ihracatı 500 milyar avro. Bunun 14,8 milyar avroluk kısmı yani toplam ihracatın %3'ü yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi.

KATAR, Fransa'nın dünya çapında 27. müşterisi. Ülkeye ihracatı 3,8 milyar avro.

KUVEYT, Fransa'nın dünya çapında 69. müşterisi. Fransızların Kuveyt'e ihracatı 526 milyon avro.

ÜRDÜN, Fransa'nın 91. müşterisi. Fransa'nın Ürdün'e ihracatı 212 milyon avro.

İRAN, Fransa'nın 79. müşterisi. Fransa'nın İran'a ihracatı 376 milyon euro.

FAS ithalatında İsyanya'dan sonra ikinci sırada Fransa var. Fas, Fransızlar için ciddi bir pazar.

NE SATTIK

TÜRKİYE, Fransa'nın 15. müşterisi. Fransa'nın Türkiye'ye ihracatı 5,9 milyar avro civarında. Türkiye'nin Fransa'ya ihtacatı ise geçen yıl 8.7 milyar avroya aştı.

Yani, Fransız pazarı dış ticaret fazlası yaptığımız nadir ülkelerden biri. Türkiye geçen yıl Fransa'ya en çok 2 milyar 954 milyon avroyla otomotiv ürünleri ihraç etti.

Bu kalemi 1.3 milyar avroyla giyim eşyaları ve 545.9 milyon avroyla ev aletleri takip etti.

Otomobil ekipmanları, makine, tekstil sanayi ürünleri, mutfak gereçleri, elektrok cihazlar, plastik ürünler, meyve ve sebze ürünleri de sırasına göre en çok ihracat yaptığımız ürünler.

NELER ALDIK?

Türkiye geçen yıl Fransa'dan en fazla 564.2 milyon avroyla 'genel kullanım için makine ve ekipmanlar' ithal etti.

541 milyon avroluk "temel kimyasal ürünler", 489 milyon avroluk "hava ve uzay aracı yapımı için ürünler", 481 milyon avroluk "çelik ürünleri", 452 milyon avroluk "otomobil ekipmanları", 409 milyon avroluk "elektronik cihazlar", 384 milyon avroluk ilaç ithal edilen ürünler arasında yer aldı.

MACRON DEĞİL MİCRON HESAPLAR

Boykot Fransa'yı sarsar mı?

Fransız gazetelere göre çok fazla etkilemeyecek.

Ancak dünyada turizmden en çok kazanan üçüncü ülke olan Fransa'yı pandemi ciddi şekilde vurdu.

70 milyar dolarlık turizm geliri eridi.

Birçok ülke mikron hesaplar yaparken, Macron'un İslam ülkelerini hedef alıp kredisini hoyratça harcamasının elbet bir bedeli olacak.

Az mı çok mu bunu zaman gösterecek...