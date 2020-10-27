Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“57.Hükümette Sağlık Bakanı olarak görev yapan, Kırıkkale Milletvekili olarak Yüce Meclisimizde değerli çalışmalara imza atan Osman Durmuş’un vefatını üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Romanya’da Dobruca bölgesi Gürgenli köyünden, Türkçe ders kitapları yazarı, Kuran-ı Kerim’in Rumence tercümesini hazırlayan Rumelinin önemli Türkolog ve tarihçisi Mustafa Ali Mehmet bugün vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”