Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Malatya’da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde Pütürge ilçesinde depremzedeler için yapılan 208 konutunun teslimini de gerçekleştirdi. Canlı yayında Pütürge ilçesine bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evini teslim alan depremzede Beyaz Akgül’e bir dahaki Malatya programında evine gelme sözü verdi.



24 Ocak’taki Elazığ Sivrice depreminde evi ağır hasar gören Beyaz Akgül, teslim aldığı evin kapılarını İHA’ya açtı. Evini çok beğendiğini ve yıllardır toprak evde oturduktan sonra böylesine güzel bir eve geçtiği için çok mutlu olduğu dile getiren Akgül, “Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Kışa girmeden evlerimizi teslim aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konutların teslim töreni sırasında Cumhurbaşkanı ile yaptığı konuşmayı da anlatan Akgül, “Çok heyecanlandım. Konuşamadım aslında çok söyleyecek şeyim vardı. Kendisini çok seviyorum” diye konuştu.

Beyaz Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da bir isteği olduğunu ifade ederek, “Benim evimde Cumhurbaşkanımızın ailece çektirdiği bir fotoğraf vardı, ama depremde oda kırıldı. Kendisinden rica ediyorum bir aile fotoğrafını çeksin bana kargoyla göndersin” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine verdiği söz ile çok heyecanlandığını da dile getiren Akgül, “En kısa zamanda yeni evimize bekliyoruz. O bir babadır, herkese sahip çıkıyor. Kendisi bize gelince ona güzel yemekler yapacağım, çay, kahve yapacağım kendi elimde. Onu çok seviyoruz, gelmesini çok istiyoruz” şeklinde konuştu.



Depremzede Beyaz Akgül, deprem sonrası Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Mikail Sülük ve diğer yetkililerin de her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Dualarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olduğunu da söyleyen Akgül, “Buradan Türk halkına sesleniyorum, Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasında dursunlar onu sevsinler, dualarımızla inşallah ayakta kalacak” dedi.