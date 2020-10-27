Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden videolu görüntüsünü paylaşarak, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının 10 gün ücretsiz olacağını duyurarak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yorgun olduğu görünen İmamoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



“Her şey olumlu yönde gidiyor, çok iyi hissediyorum”

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının 10 gün ücretsiz olacağını açıklayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,” Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya korumaya lütfen özen gösterin. Bugün hastanedeki dördüncü günüm. Her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak. Bütün hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum. Kentimiz için çok önemli bir proje olan Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı’nı tamamen bitirdik. 3 aydır yaptığımız deneme sürüşleri problemsiz geçti. Hastanede olmama sebebiyle açılış törenimizi erteledik. Metromuzun hizmete girmesini elbette ertelemiyoruz. Arkadaşlarım daha önce 2 günlük ücretsiz kullanım planlamışlardı. Düşündüm bu hattın 10 gün boyunca ücretsiz olmasına karar verdim.