Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
27.10.2020 - 16:39 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
742140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742140.aspx
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