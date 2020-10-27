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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'da yaşanan saldırıya kınama
27.10.2020 - 17:09 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı:"Pakistan’ın Peşaver şehrinde bir medresede bugün (27 Ekim) meydana gelen patlama sonucunda birçok ölü ve yaralının bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum çocukları ve öğretmenleri hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz."
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
742149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742149.aspx
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