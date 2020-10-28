Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu ziyaretini anlamlı bir günde gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nin, 15 Kasım 1983’te oybirliği ile aldığı bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan ettiğinin 37’nci yılında Kıbrıs’ta olacak. Erdoğan ayrıca, 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş’ı da ziyaret edecek. Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti MKYK toplantısında da gündeme geldi. Erdoğan, “Kıbrıs’a gideceğiz. Pikniğimizi yapacağız. Havalar güzel. Belki bir gece de kalırız” diye konuştu. Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki haklarının savunulmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Kıbrıs’la Türkiye etle tırnak gibidir. Şu anda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklarını savunma konusunda garantör ülke Türkiye’dir. Önceki Cumhurbaşkanı ilişkilerden biraz kopmuştu. Şimdi Türkiye’nin gücünün farkındalığıyla birlikte yapması gerekeni yapma niyetinde olan bir Cumhurbaşkanı var” diye konuştu.

“FRANSA ÜRÜNLERİNİ BOYKOTA DEVAM”

Erdoğan toplantıda, Fransa ürünlerinin boykot edilmesi konusunu yineleyerek, “Macron, Avrupa Birliği’nde kendince taraftar toplamaya çalışıyor. Türkiye ve İslam aleyhtarlığı konusunda kendi beyanatlarının haklı olduğu konusunda diğer ülkelerden destek istiyor. Onlar Türk mallarını almayalım kararını verdi. Biz de Fransız mallarını almayalım. Bunu devam ettirelim. Siz de ona göre hareket edin” ifadelerini kullandı.

DAĞLIK KARABAĞ’I GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı. Dağlık Karabağ konusunda Putin’in ateşkes anlaşmalarıyla ilgili Erdoğan’a bilgi verdiği belirtildi.