Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Ankara'da sabaha karşı 3,8 büyüklüğünde deprem
28.10.2020 - 06:24 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 06:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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742245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742245.aspx
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