Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzeden camiye çevrildiği günden bu yana vatandaşların Ayasofya'ya sevgisi hiç eksik olmadı. İbadete açıldıktan sonra ilgi daha da katlandı. Cami önünde uzun kuyruklar oluştu. Bugün Ayasofya tarihi günlerinden birini yaşayacak. Müminler, Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümünde, Mevlid Kandilinde Ayasofya'yı doldurup 86 yıl sonra dua etmenin huzuruna kavuşacak.







ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Ayasofya ibadete kapatıldığı güne kadar İstanbulluların kandil kutlamalarının en gözde camisiydi. Osmanlı devrinde de bu böyleydi.



Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci'nin aktardığına göre "Padişahlar ve devlet adamları, Saray’ın yakınındaki bu câmide sık sık namaz kılardı. Bilhassa padişahın da katıldığı Ramazan ayının 27. Kadir Gecesi’ndeki cemaatle teravih namazı çok ihtişamlıydı. Hazret-i Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili’nde okutulan mevlid için de ekseri Ayasofya seçilirdi. Halkın da katıldığı ve herkese tatlı dağıtılan bu merasimler çok ruhaniyetli olurdu. Osmanlılar zamanında padişahın ve bütün devlet ricâlinin resmî kıyafetleriyle hazır bulunduğu tantanalı Mevlid alayı yapılırdı. Bu, devlet merasimlerinin en önde gelenlerindendi. Önceleri Ayasofya, sonraları Süleymaniye, daha sonra Sultan Ahmed Câmilerinde, Sultan Aziz devrinde Ortaköy ve Sultan Hamid devrinde de Yıldız Câmii’nde Mevlid okunur; herkese hurma ve şeker dağıtılırdı. Mevlidhan ve hizmetkârlara hediyeler; fakirlere sadakalar dağıtılırdı"