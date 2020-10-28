Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Covid-19 aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor. Yerli Covid-19 aşısının çalışmaları hızla devam ederken, Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitelerinde başlayan denemelerine, Ankara Üniversitesi de eklendi. İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliğinde gerçekleşen aşılama çalışmasına Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Akın Kaya ve Prof. Dr. Alpay Azap da katıldı. Bilim Kurulu üyeleri gözetiminde gerçekleştirilen aşılamada gönüllü olan sağlık personelleri aşılandı.

“Bu aşı için ülkemizde de uygulanan kişi sayısı 300’ü geçmiş durumda”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Aşıların etkisi ancak hastalıkla karşılaşınca ortaya çıktığı için hastalığın çok yayıldığı ülkeler öncelikle tercih edilir. Brezilya bu anlamda seçilmişti. Brezilya’da dün itibarıyla 9 bine yakın gönüllü bu aşı ile aşılandı. Daha sonra Endonezya’da bu aşı denendi. Sonra Bangladeş, Fransa ve Türkiye bu aşının denendiği ülkeler. Bugüne kadar bu üçüncü fazda 10 binden fazla kişide aşı uygulanmış durumda. Ülkemizde de uygulanan kişi sayısı 300’ü geçmiş durumda bu aşı için. Haftalık olarak Türkiye’deki araştırıcılar, Türkiye’de 20’den fazla merkez olarak bu çalışmaya katılıyoruz. Haftalık olarak bir araya gelip bu çalışma nasıl gidiyor, aşılama oranlarımız nasıl, aşılanan kişilerde herhangi bir yan etki var mı, yok mu bunları da çok yakın izliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bakanın bahsettiği aşı aslında bu inaktive virüs aşısı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çalışması yapılan aşılardan testleri başarıyla geçen ve güvenilirliği kanıtlananlardan 5 milyon doz sipariş edileceği sözlerinin sorulması üzerine Prof. Dr. Azap, “Sayın bakanın bahsettiği aşı aslında bu inaktive virüs aşısı. Teknik olarak bildiğimiz bir teknik ile üretildiği için az yan etkisi olmasını bekliyoruz. Üstelik de bununla ilgili 3’üncü faz çalışmaları birkaç aydır dünyada devam ediyor. Örneğin Brezilya’da Temmuz ayında başladı. 10 bin civarında kişi halihazırda bu aşı ile aşılanmış durumda ve ciddi bir yan etki de görülmedi şimdiye kadar” ifadelerini kullandı.



Faz-3 çalışmasına gönüllü olarak katılarak aşı olan Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Kaya, “Zaten bir doktor olarak aşılamanın öneminin farkındayım. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada mutlaka aşılamanın yapılması gerektiğini biliyorum. Pandeminin de tüm dünyada oluşturduğu etkileri biliyoruz, hastalarımızı takip ediyoruz, yaşadıkları zorlukları görüyoruz ve bu sorunu çözmede de önümüzdeki en büyük anahtarın aşı olduğunu biliyoruz. O yüzden hem kendimiz çalışarak destek veriyoruz hem de bilimsel olarak bu 3’üncü faza gelmiş aşı çalışmasına destek vermek istedim” diye konuştu.