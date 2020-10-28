Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın sivilleri katletmek için yürüttüğü kalleş politika, Hocalı katliamının arkasındaki hastalıklı zihniyetin tezahürü." denildi.
Dışişleri Bakanlığından Ermenistan saldırısına tepki
28.10.2020 - 16:35 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın sivilleri katletmek için yürüttüğü kalleş politika, Hocalı katliamının arkasındaki hastalıklı zihniyetin tezahürü." denildi.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
742386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742386.aspx
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