Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahir Ünal "İnsanların inançlarını yok sayıyorlar. Yükselen ırkçılık dillerine yansıyor. Charlie Hebdo'nun tavrını macron'un tavrından farklı düşünmemek lazım. Avrupa üzerinde yükseldiği tüm değerleri reddetmiş durumda. Devletler arası ilişki açısından ülkeler birbirleriyle gerilimler yaşayabilirler. Macron'un cumhurbaşkanı olarak aldığı siyasi pozisyon çok çirkin. Doğrudan Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürlerin kamu binalarına yansıtılması kabul edilemez. Bunu kınayan birçok Fransız siyasetçi var" diye konuştu.