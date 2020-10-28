Mahir Ünal "İnsanların inançlarını yok sayıyorlar. Yükselen ırkçılık dillerine yansıyor. Charlie Hebdo'nun tavrını macron'un tavrından farklı düşünmemek lazım. Avrupa üzerinde yükseldiği tüm değerleri reddetmiş durumda. Devletler arası ilişki açısından ülkeler birbirleriyle gerilimler yaşayabilirler. Macron'un cumhurbaşkanı olarak aldığı siyasi pozisyon çok çirkin. Doğrudan Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürlerin kamu binalarına yansıtılması kabul edilemez. Bunu kınayan birçok Fransız siyasetçi var" diye konuştu.
Mahir Ünal: İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye döndü
28.10.2020 - 17:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Son olarak Fransız Charlie Hebdo dergisinin saygısız karikatürü üzerinden Fransa ile yaşanan gerilimi değerlendiren Ünal "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Fransa'da ırkçılık İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda" dedi.
Etiketler : mahir ünal,
742402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742402.aspx
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