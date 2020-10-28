Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mekke’ye, Medine’ye, Asya’ya, Afrika’ya, Avrupa’ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir” ifadelerine yer verdi.
Erdoğan'dan sert tepki: 'Karşı durmak bizim şeref meselemizdir'
28.10.2020 - 18:28 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir” dedi.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,
742416 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742416.aspx
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