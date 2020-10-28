Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ”Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” denildi.
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
28.10.2020 - 21:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : ırak,kuzek,pkk,
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