Suriye’de Esad rejimi İdlib’in kırsalındaki bulunan Al-Bara köyünü topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralılara hastaneye kaldırıldı. Köydeki ev ve araç kullanılamaz hale geldi.