Suriye’de Esad rejimi İdlib’in kırsalındaki bulunan Al-Bara köyünü topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralılara hastaneye kaldırıldı. Köydeki ev ve araç kullanılamaz hale geldi.
Esad rejimi İdlib’in kırsalını vurdu: 3 yaralı
29.10.2020 - 12:41 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejiminin İdlib’in kırsalındaki Al-Bara köyüne düzenlediği topçu saldırılarında 3 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : esad,idlib,suriye,
742565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742565.aspx
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