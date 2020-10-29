Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Valisi Sinan Güner, geçtiğimiz haftalarda Bartın Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan eşi Uzm. Dr. Beyhan Güner’in korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle konutunda karantinaya girdi. Temaslı olduğu için bir süre konutunda karantinada kalan Vali Güner yapılan son testlerin negatif çıkmasının ardından yeniden göreve başladı.

Valilik binası önünde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katılan Vali Güner törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vali Güner sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken; maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıda bulundu.

Virüsün açık kapı bulduğu anda o kapıdan girdiğine vurgu yaparak, “Bunun hakikaten şakası yok” diyen Vali Güner, kurallara uymayan işletmelerin de ihbar edilmesini istedi.

"Bu illet hiç affetmiyor"

Vali Güner kuralların basite alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Maske, mesafe ve temizlik gerçekten her sorunu çözüyor. Açık kapı bulduğu anda, kapıyı iki dakika açık bulduğu anda bu illet hiç affetmiyor o kapıdan geçiyor. Sağlıksız nesillerle ne ekonomi başarılır, ne kutlama yapılır, ne spor yapılır. Hiçbir şey olmaz. Lütfen, lütfen, lütfen bunu kanıksamayalım. Basite almayalım. Bu maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen hassasiyetle uyalım. Maske takmayan, çalışanına maske taktırmayan, maskesiz müşteriyi kabul eden, kendisi maskesiz çalışan işyerlerine gitmeyin. Alışveriş yapmayın, bunlarla ilişki kurmayın ve bunları ihbar edin. Çünkü bunun hakikaten şakası yok. Kapıyı iki saniye açık bulmasın bu illet. İki saniye açık bulmasın mutlaka oradan giriyor" diye konuştu.

"Yaşamış bir insan olarak söylüyorum"

Vali Güner sağlık durumuna ilişkin ise “Çok şükür iyiyim. Bütün şartları yerine getirildi. Gayet iyi durumdayım ama birazda daha bilinçli konuşmuş oluyorum böylece. Yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Ne olursunuz bunun şakası yok. Kapıyı iki dakika açık bırakmayacaksınız. Bakmayın siz öyle on beş dakika olmazsa yirmi dakika elli dakika filan. Bunları boş verin. Siz maskenizi takın keyfinize bakın" ifadelerini kullandı.