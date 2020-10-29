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MSB açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
29.10.2020 - 17:18 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
#SONDAKIKA MSB:"Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Etiketler : msb,
742626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742626.aspx
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