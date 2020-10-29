Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SEVGİLİ İSTANBULLULAR. Mecburiyetiniz yoksa evden çıkmayın. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri ve seyahatleri yapın. Kalabalık ortama girecekseniz, hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini düşünün. Maskenizi, virüsün size bulaşmasını göze alacağınız zaman çıkarın." dedi.
Bakan Koca'dan İstanbullulara 'evden çıkmayın' uyarısı
29.10.2020 - 22:38 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbullulara yaptığı uyarıda "mecburiyetiniz yoksa evden çıkmayın" ifadelerini kullandı.
Etiketler : fahrettin koca,istanbul,
742679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742679.aspx
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