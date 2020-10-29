Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SEVGİLİ İSTANBULLULAR. Mecburiyetiniz yoksa evden çıkmayın. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri ve seyahatleri yapın. Kalabalık ortama girecekseniz, hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini düşünün. Maskenizi, virüsün size bulaşmasını göze alacağınız zaman çıkarın." dedi.