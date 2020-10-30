Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal hayatın yeniden canlandığı, terör saldırılarında evleri hasar görenler için yapılan modern konutların hak sahiplerine teslim edildiği ilçede, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu hasar gören okulların yerine de yenileri inşa ediliyor. İlçede PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle zarar gören 11 okulun yerine, farklı mahallelerde 18 modern okul binası projelendirildi. Devletin yatırımları sonucu 18 okuldan 15'i tamamlandı, 3'ünün inşaatı devam ediyor. Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde sınavlarda başarılı olan öğrenci sayısında da gözle görünür oranda artış yaşandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkâri’de hayata geçirilen proje ve etkinliklerle eğitim seferberliği başlattıklarını belirterek "Bu çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı" dedi. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da huzur ortamı oluştukça gençlerin eğitime olan arzusunun daha çok ortaya çıktığını kaydederek "Çok sıkıntılı bir süreçten çıktık. Şu an da huzur ortamı oluştuğu için sadece bizden kurs almak isteyen mezun olmuş 2 bin öğrencimiz var" diye konuştu.