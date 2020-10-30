Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, geçtiğmiz yıl bu ayrıntıya dikkat çekmişti.

Vatandaşları uyaran Alim Murathan şunları söylemişti: İstanbul’da deprem üretme potansiyeli olan şimdi tek bir fay hattımız var Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bunun İstanbul segmenti. İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var. Bunlar güncel, aktif, diri fay dediğimiz deprem üreten faylar. İzmir aslında tektonik bir kent yani bir fay kenti. İzmir’de 13 fayın önemli bir kesimi kent yerleşiminin içinden geçiyor.

"BÜTÜN ŞEHİR RİSK ALTINDA"

Şu anda İzmir’in kıyıyla bağlantılı güncel alüvyonlar üzerinde kurulan hemen hemen bütün ilçelerinin risk altında olduğunu söyleyen Murathan "Özellikle bu üç ilçemiz; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı Menemen’de aynı şekilde. Denizle bağlantılı olan ve gevşek zeminler diye tanımladığımız bizim alüvyon zeminler üzerinde kurulu olan kentlerde daha risk altında" ifadelerini kullanmıştı.

"BİR MASTER PLANI YOK"

Alim Murathan şöyle devam etmişti: Bir deprem söz konusu olduğunda ulaşım ve içme suyu master planın kentlerin master planlarının olması gerekiyor. Bunların İzmir deprem master planın uygunlaştırılması talep edilmiş. Bir örnekle açıklayayım. Örneğin; İzmir’in içme suyu ana hattı eğer aktif bir hat üzerinden geçiyorsa, bu kesişme noktaları üzerinde güçlendirme yapıları istenmiş. Daha özel tasarımlarla şimdi aradan geçmiş 20 yıl yakın bir zaman bugüne kadar ne yapılmış diye baktığımızda elimizde hala 1998 yılındaki master plan...

"İZMİR DEPREME HAZIR DEĞİL"

Seferihisar ve Balçova ilçeleri dışında yapı envanterinin hazırlanmadığını vurgulayan Murathan "O günden bugüne kadar da çok özel önlemler alınmamış durumda. Biz dolayısıyla; yani meslek odası olarak İzmir’in depreme hazırlıklı olmadığını düşünüyoruz. İzmir deprem master raporunu yani 99’da hazırlanan raporun şu an da revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Günün koşullarına uyarlanması gerektiğini ve bu raporun üzerine bir afet planlaması yapılması gerektiğini düşünüyoruz" demişti.