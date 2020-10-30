Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranlardan bilgi veren uzmanlar, artçıların devam edebileceği, depremin yoğun hissedildiği noktalarda bir süre evlere girilmemesi gerektiğini belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Mutlaka binaların dışında olsun vatandaşlar özellikle Bornova ve Bayraklı'dakiler. Toplanma alanlarında buluşsunlar. Şu anda tespit yapıyoruz, bir süre sonra daha sağlıklı bilgi verebiliriz" dedi.

AFAD, İzmir'in tüm ilçelerindeki deprem toplanma alanlarını internet sitesinden yayınlıyor. Deprem toplanma alanlarının konumlarıyla ilgili aşağıdaki linkten bilgi alınabilir:

TOPLANMA ALANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN